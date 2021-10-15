"آسيان" تقرر عدم دعوة رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار إلى قمتها القادمة

قررت دول جنوب شرق آسيا عدم دعوة رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مين أونغ هلاينغ إلى قمة للزعماء ستُعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن وزراء خارجية "آسيان" اتفقوا اليوم على عدم دعوة هلاينغ.

وأشارت المصادر إلى أن اجتماع رابطة "آسيان" خلص إلى أن شخصية غير سياسية في ميانمار ستُدعى لتمثيل تلك الدولة في القمة.

يذكر أن الأمم المتحدة ألغت كلمة كانت مقررة لدولة ميانمار لأنها لم تصادق على تسمية ممثل تلك الدولة الذي عينه المجلس العسكري الحاكم في بورما في مايو الماضي.

وكان الجيش استولى على السلطة في ميانمار مطلع فبراير، وعزل الحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو تشي بعد فوز حزبها بالانتخابات.

المصدر: "رويترز" + RT