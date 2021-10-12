سلطات جزر الكناري توجه أمرا لـ800 شخص بإخلاء منازلهم مع تقدم الحمم البركانية

أكدت السلطات المحلية في جزر الكناري الإسبانية، أن حوالي 800 شخص من سكان جزيرة لاس بالماس تلقوا أمرا بإخلاء منازلهم في مواجهة تقدم سيل الحمم المتدفقة من بركان ثائر.

وأعلن جهاز الطوارئ في الجزر، أنه أصدر "أمرا بالإخلاء لمراكز سكانية مختلفة في منطقة لوس يانوس دي أريداني غرب الجزيرة، بسبب توقع تقدم الحمم البركانية المتوجهة إلى شمال غرب بركان كومبري فييخا".

وطلبت السلطات من 3 آلاف شخص من أهالي جزيرة "لاس بالماس" الإسبانية الاثنين، لزوم منازلهم بعدما دمرت حمم بركان مصنعا للإسمنت، مما أثار مخاوف جديدة من انبعاث غازات سامة، قبل رفع الأمر الثلاثاء.

وأرغم بركان "كومبري فييخا" منذ ثورانه في الـ19 من سبتمبر الماضي، قرابة 7 آلاف شخص على الفرار من منازلهم، فيما أتت الحمم على 600 هكتار من الأراضي وأكثر من 1200 مبنى.

وتشهد جزيرة "لاس بالماس"، التي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة، حاليا ثالث تفجر بركاني خلال عقد، ويعود آخر ثوران بركاني للعام 1971.

المصدر: "أ ف ب"