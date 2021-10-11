سلسلة هزات ارتدادية تضرب منطقة بركان جزيرة "لا بالما" الإسبانية

ضربت سلسلة هزات ارتدادية، الاثنين، المنطقة المحيطة ببركان جزيرة "لا بالما" الإسبانية، والذي بدأ بقذف حممه قبل ثلاثة أسابيع.

وأشارت السلطات المحلية في جزر الكناري، إلى أن "أقوى تلك الهزات سجلت ليلة أمس وبلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها على عمق 39 كيلومترا تحت سطح الأرض".

وأوضحت، أنه "بعد ظهيرة هذا اليوم، بلغ عدد الهزات الارتدادية نحو 40 هزة على الأقل"، مؤكدة أنه "لا يوجد ما يثير القلق".

المصدر: "volcanodiscovery"