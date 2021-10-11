مينسك: الأمن البولندي حاول طرد المهاجرين بإطلاق النار في الهواء

قالت هيئة حرس الحدود في بيلاروس، إن الأمن البولندي حاول طرد المهاجرين غير الشرعيين، من أراضي بلاده بضربهم بالهراوات وإطلاق النار في الهواء.

وأضافت الهيئة: "في 8 أكتوبر، سمع حرس الحدود البيلاروسي إطلاق رصاص على الحدود، وتوجهوا إلى هناك، حيث شاهدوا على أراضي بولندا بالقرب من خط الحدود، مجموعة كبيرة من اللاجئين محاطة بالجنود البولنديين. وخلال ذلك صرخ الأجانب وطالبوا بوقف العنف، لكن البولنديين قاموا بإطلاق النار في الهواء وأصروا على انتقالهم إلى داخل بيلاروس، لكن المهاجرين رفضوا القيام بذلك".

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في وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية لحرس الحدود البولندي آنا ميخالسكايا، إن حرس الحدود البيلاروسيين أطلقوا النار باتجاه الجنود البولنديين، ربما بطلقات خلبية.

بدوره، ذكر أنطون بيتشكوفسكي الممثل الرسمي لهيئة حرس حدود في بيلاروس، أن عناصر هذه الهيئة لم يستخدموا الأسلحة في أي من أقسام حدود الدولة.

المصدر: نوفوستي