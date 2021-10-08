بولندا تستدعي القائم بالأعمال البيلاروسي بعد إطلاق نار مزعوم عبر الحدود

أفادت وسائل إعلام بأن وزارة الخارجية البولندية استدعت القائم بالأعمال البيلاروسي، بعد أن أعلنت وارسو عن تعرض عسكرييها لإطلاق الرصاص من قبل دورية بيلاروسية.

وأفادت وكالة الأنباء البولندية PAP بأن وزارة الخارجية استدعت اليوم الجمعة القائم بالأعمال البيلاروسي ألكسندر تشاسنوفسكي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان حرس الحدود البولندي أن دورية تابعة لحرس الحدود البيلاروسي أطلقت أمس رصاصات يعتقد أنها كانت فارغة على القوات البولندية المنتشرة عند الحدود.

ونفى حرس الحدود البيلاروسي قطعيا صحة هذه المزاعم، مشددا على أن قواته لم تستخدم أسلحة عند الحدود خلال الساعات الـ24 السابقة.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار التوترات بين بيلاروس من جانب وجيرانها بولندا ودول البلطيق، مع تبادل الاتهامات بجذب أعداد من المهاجرين إلى الحدود.

وتسري في 183 مدينة وبلدة بولندية قرب الحدود منذ أوائل سبتمبر حالة الطوارئ، وأعلنت السلطات البولندية عن توقيفها أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي عند الحدود منذ أغسطس.

المصدر: وكالات