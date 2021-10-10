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هزة أرضية بقوة 6.1 درجة تضرب قرب ناليهو بهاواي الأمريكية

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هزة أرضية بقوة 6.1 درجة تضرب قرب ناليهو بهاواي الأمريكية
Reuters FABRIZIO BENSCH
مركز لرصد الزلازل
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هزة أرضية بقوة 6.1 درجة ضربت منطقة بالقرب من ناليهو بولاية هاواي.

وأوضحت الهيئة أن "الهزة وقعت على عمق 17.1 كيلومتر وعلى بعد 29 كيلومترا جنوبي ناليهو".

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وأشار نظام التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) الأمريكي، إلى أنه لا يوجد أي تهديد بحدوث موجات بعد الهزة.

المصدر: "رويترز"

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