خطيبة خاشقجي: الاستحواذ السعودي على نيوكاسل عار على الكرة الإنجليزية

نددت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل بقنصلية بلاده باسطنبول، باستحواذ مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد.

واعتبرت خديجة جنكيز ذلك "عارا لكرة القدم الإنجليزية" وتحديا لـ"حقوق الإنسان والعدالة".

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وقالت جنكيز لشبكة "سكاي نيوز" الجمعة: "أنا حزينة حقا.. أعتقد أن المال أهم من أي شيء في هذه الحياة".

وتساءلت جنكيز "كيف يمكن للاعبين والجماهير ومدير نيوكاسل أن يقبلوا هذا الوضع؟ أين القيم، وأين حقوق الإنسان والمسؤولية والعدالة للجميع؟ من المؤسف أن أذكر الغرب بهذه القيم".

وطالبت جماهير النادي "بالوقوف" إلى جانبها من أجل "الدفاع عن قيمنا والمطالبة بالعدالة لجمال".

ومنحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي "بي سي بي كابيتال بارتنرز"، و"أر بي سبورتس أند ميديا"، الضوء الأخضر للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، رغم تحذيرات منظمة العفو الدولية من أن الصفقة تمثل عملية "تلميع رياضي" لسجل حقوق الإنسان في المملكة.

وكانت هذه المجموعة الاستثمارية الثلاثية قدمت عرضا قيمته 300 مليون جنيه إسترليني (408 ملايين دولار) للاستحواذ على نيوكاسل من مالكه مايك آشلي، وستكون الحصة السعودية فيه بنسبة 80 في المئة، بحسب تقديرات وسائل إعلام بريطانية.

المصدر: "أ ف ب"