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فرنسا تؤكد رفضها تسليم مقعدها في مجلس الأمن الدولي إلى الاتحاد الأوروبي

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فرنسا تؤكد رفضها تسليم مقعدها في مجلس الأمن الدولي إلى الاتحاد الأوروبي
Globallookpress /Xinhua/ UN Photo/ Eskinder Debebe
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شددت فرنسا على أنها لن تتنحى عن عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لصالح الاتحاد الأوروبي.

وصرح وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، كليمان بون، في حوار مع قناة BFMTV، ردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه التأكيد أن باريس لن تسلم أبدا مقعدها في مجلس الأمن إلى الاتحاد الأوروبي: "أقول بوضوح أن ذلك لن يحدث".

وشدد بون على أن عضوية باريس في مجلس الأمن تشكل "عنصرا من السيادة" و"تنفع لأوروبا عموما أيضا"، مشيرا إلى أن فرنسا بمقعدها في المجلس تحمي أوروبا بأكملها.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد نفت في أواخر سبتمبر تقارير إعلامية مفادها أن باريس عرضت على الاتحاد الأوروبي تولي مقعدها في مجلس الأمن.

المصدر: "نوفوستي"

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