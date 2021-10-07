إيران: زوارق للحرس الثوري اعترضت سفينة حربية أمريكية في الخليج

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن زوارق للحرس الثوري اعترضت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في مياه الخليج، فيما نفى مسؤول عسكري أمريكي علمه بوقوع أي حادث من هذا القبيل مؤخرا.

وبث التلفزيون الإيراني اليوم الخميس لقطات قال إنها صورت من أحد الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري، وتظهر سفينة تحمل العلم الأمريكي مع عدة أفراد على متنها، بينما يبدو أن الزورق السريع يطاردها.

يسمع في التسجيل صوت يقول بالفارسية: "استمر في مطاردتهم". ولم يذكر التقرير متى وقعت المواجهة.

بالفيديو



الحرس الثوري يعرض مشاهد لقواته في خليج فارس وهي تلاحق زوارق القوات الأميركية مذعورة خائفة ، في المقطع ينادي احد شباب الحرس وجه الرشاشات عليهم بدقة. pic.twitter.com/SPUDdz3mb5 — ابن العراق (@iraqi_3_1_3) October 7, 2021

من جهته، قال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ومقره البحرين، إنه ليس على علم بأي "تفاعل غير آمن" من هذا النوع مع إيران خلال اليومين الماضيين.

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والتقرير الإيراني يعتبر الأول من نوعه في الشهور الأخيرة.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن سفينة عسكرية تابعة لها أطلقت أعيرة نارية تحذيرية خلال اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في مياه الخليج.

من جهته، أكد الحرس الثوري أنه أطلق عيارات تحذيرية ضد سبع سفن أمريكية في مضيق هرمز.

المصدر: "أسوشيتد برس"