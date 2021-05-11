الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق عيارات تحذيرية ضد سفن أمريكية في مضيق هرمز

أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء، أنه أطلق عيارات تحذيرية ضد سبع سفن أمريكية في مضيق هرمز، يوم أمس الاثنين.

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وفي بيان له، قال الحرس الثوري: "رواية المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية حول توجيه سفن أمريكية تحذيرات إلى 13 قارب إيراني غير صحيحة وهي هروب إلى الأمام".

وأضاف: "واجهت بحرية الحرس الثوري، أثناء تنفيذ مهامها الاعتيادية اليومية في المياه الإيرانية في الخليج، 7 سفن بحرية أمريكية في مضيق هرمز بينما كانت تقوم بممارسات استفزازية غير مهنية مثل تحليق مروحيات وإطلاق رصاص من دون أي هدف"، مشيرا إلى أن " بحرية الحرس الثوري قامت في إطار قوانين الملاحة البحرية، بإطلاق تحذيرات ضد السفن الأمريكية، ردا على سلوكها الخطير وغير المهني، مما أدى إلى تعديل سلوكها ومتابعة مسيرها".

وشدد الحرس الثوري الإيراني على أن "التواجد الأمريكي غير المشروع، عامل زعزعة الاستقرار والخطر في المنطقة بما في ذلك مضيق هرمز ومياه الخليج"، مؤكدا أنه يتعين "على الأمريكيين الالتزام بقوانين الملاحة الدولية بجدية في مضيق هرمز والخليج".

وأكمل محذرا: "الممارسات الخطيرة للقوات الأجنبية في مياه الخليج، بما في ذلك القوات الأمريكية، خط أحمر بالنسبة إلى القوات البحرية في الحرس الثوري، وقواتنا سترد بحزم وشجاعة على أي خطأ في الحسابات الأمريكية في مضيق هرمز ومياه الخليج".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت أمس، أن زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت مناورة غير آمنة وغير احترافية أمام سفن تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز.

المصدر: عمر هواش - RT + "رويترز"