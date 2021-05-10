البنتاغون: زوارق الحرس الثوري نفذت مناورة غير آمنة أمام السفن الأمريكية في مضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت مناورة غير آمنة وغير احترافية أمام سفن تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي أطلقت نحو 30 طلقة تحذيرية بعد اقتراب 13 زورقا إيرانيا من سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز.

وأوضح أن العيارات التحذيرية أطلقت بعد أن اقتربت الزوارق الإيرانية لمسافة 450 قدما من ست سفن أمريكية كانت ترافق غواصة "جورجيا"، مشيرا إلى أن الطلقات أطلقت من مدفع رشاش من عيار 0.50 قبل أن تغادر الزوارق الإيرانية.

المصدر: "رويترز"