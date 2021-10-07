سيئول توافق على 3 طلبات من مجموعات مدنية لتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية

وافقت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس على ثلاثة طلبات من منظمات مدنية لتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية تهدف إلى المساعدة في تعزيز التعاون والتبادلات عبر الحدود.

وأعلنت الوزارة عن القرار وسط تفاؤل حذر بشأن استئناف الحوار الذي تبلور بعد أن أعادت كوريا الشمالية جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية في وقت مبكر من هذا الأسبوع بعد حوالي شهرين من التعليق الذي يعزى إلى احتجاج بيونغ يانغ على تدريبات عسكرية مشتركة بين سيئول وواشنطن.

وقال مسئول في الوزارة: "وافقت وزارة الوحدة على الطلبات الثلاثة لمنظمات مدنية بشحن مواد إنسانية إلى الشمال". وأضاف "لم يتغير موقفنا بأننا سنواصل السعي للتعاون في المجالات الإنسانية، بما في ذلك أولئك الذين هم في حاجة ماسة إلى المواد الطبية والغذائية للأطفال والحوامل وغيرهم من المواطنين المعرضين للخطر في الشمال".

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ورفض المسؤول تحديد المنظمات مكتفيا بالقول إن المواد التي سيتم شحنها إلى الشمال تتعلق بالصحة العامة، وسيتم تمويل جميع التكاليف اللازمة من قبل المنظمات نفسها .

في أواخر يوليو، سمحت الوزارة للجماعات المدنية بمتابعة المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية بعد توقف دام 10 أشهر بسبب مقتل مسؤول مصايد أسماك كوري جنوبي بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين في سبتمبر من العام الماضي.

في الشهر الماضي، قررت الوزارة تقديم ما يصل إلى 10 مليارات وون (8.5 مليون دولار أمريكي) لمساعدة المنظمات المدنية في تنفيذ مشاريع المساعدة للشعب الكوري الشمالي.

وكانت كوريا الشمالية قد شددت ضوابطها الحدودية لدرء تفشي فيروس كورونا على أراضيها منذ أوائل العام الماضي. لكن تم الكشف عن بعض الدلائل على أنها قد تخفف القيود، مع ارتفاع تجارتها مع الصين بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

المصدر: "يونهاب"