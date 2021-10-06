إيطاليا تدعو إلى تشكيل تحالف عسكري أوروبي خارج إطار حلف شمال الأطلسي

دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى تشكيل قوة عسكرية أوروبية خارج إطار حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وفي مؤتمر صحفي عقده في سلوفينيا، إثر اختتام القمة الأوروبية، قال دراغي إن "أي قوة أوروبية تتشكل خارج إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تؤدي إلى تعزيز القوتين".

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وأضاف: "لا أعتقد أن أي شيء يولد خارج الناتو يضعف الحلف، تماما بالشكل ذاته الذي لا يضعف فيه الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "ذلك لأن هذه القوة لم تولد لإشباع احتياجات غير مجدية، بل لأن هناك حاجة لفعل المزيد، بل أكثر من ذلك".

المصدر: "آكي"