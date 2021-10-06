غروشكو: إقدام الناتو على طرد دبلوماسيين روس كشف قيمة أقواله عن سعيه لتطبيع العلاقات مع موسكو

أكد ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن إقدام حلف الناتو على طرد ثمانية دبلوماسيين روس يبطل تصريحاته السابقة عن أهمية تطبيع العلاقات بين الحلف وروسيا.

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وفي تصريحات لصحيفة "كومرسانت" الروسية علق غروشكو على قرار حلف شمال الأطلسي تقليص عدد الدبلوماسيين الروس المعتمدين لديه إلى نصف من عددهم السابق.

وقال الدبلوماسي الذي عمل مندوبا دائما لروسيا لدى الناتو في الفترة من 2012 إلى 2018: "البارحة كان قادة الناتو يتحدثون عن أهمية وقف التصعيد في العلاقات مع روسيا ويدعون إلى استئناف الحوار في إطار مجلس روسيا - الناتو وإرسال سفير إلى بروكسل. وحتى لو كان هناك من يصدق تلك التصريحات، فاليوم لم يعد أحد يصدقها. والكل يعرف الآن قيمتها الحقيقية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناتو أنه قرر تقليص عدد الأعضاء المعتمدين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف من 20 إلى 10 أشخاص، كما أن الحلف قرر سحب اعتماد 8 أعضاء في البعثة واصفا إياهم بـ"الضباط غير المعلنين في الاستخبارات الروسية".

المصدر: "تاس"