الناتو يطرد 8 من أعضاء البعثة الروسية لديه ويقلص عدد دبلوماسييها المعتمدين

أعلن الناتو، اليوم الأربعاء، أنه قرر تقليص عدد الأعضاء المعتمدين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف من 20 إلى 10 أشخاص، كما طرد 8 أفراد لأنهم "استخباراتيون".

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وقال الناتو، في بيانات صحفية لوسائل الإعلام، إنه قلص عدد الدبلوماسيين الذين يمكن لروسيا اعتمادهم لدى الحلف إلى 10 أشخاص.

كما ذكر الحلف أنه قرر سحب اعتماد 8 أعضاء في البعثة الدبلوماسية الروسية واصفا إياهم بـ"الضباط غير المعلنين في الاستخبارات الروسية".

وقال مسؤول في الحلف متحدثا لـ"رويترز": "تبقى سياسة الناتو تجاه روسيا ثابتة. عززنا الردع والحماية ردا على تصرفات عدوانية من قبل روسيا وما زلنا في الوقت ذاته على الحوار البناء".

وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن هذا القرار لن يسهم في إقامة الحوار بين الطرفين، مشددا على أن الاتهامات الموجهة إلى روسيا "لا أساس لها من الصحة ولن يتم إثباتها"، معتبرا أن وزارة الخارجية الروسية ستتخذ إجراءات جوابية مناسبة.

المصدر: وكالات