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إدارة بايدن تطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية

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إدارة بايدن تطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية
Reuters
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طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت منع بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بحسب موقع "والاه".

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية إن الطلب تم نقله إلى مكتب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث اتصل السفير الأمريكي بالإنابة مايكل راتني بمسؤولي مكتب رئيس الوزراء ليقول إن إدارة بايدن تريد تقليص نطاق المستوطنات الجديدة.

وبحسب ما ورد أثار راتني مخاوف بشأن احتمال بناء مستقبلي في ممر E1  بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.

وقال مسؤول أمريكي للموقع إن الإدارة على اتصال بإسرائيل بشأن المستوطنات كل أسبوع منذ أن استضاف بايدن بينيت في البيت الأبيض في أواخر أغسطس.

المصدر: "تايمز أو إسرائيل"

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