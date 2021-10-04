تغطية مباشرة.. لحظة بلحظة لانقطاع خدمات "فيسبوك" و"انستغرام" و"واتس اب" ومنصات أخرى

تعطلت تطبيقات تابعة لشركة فيسبوك، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة إنستغرام وتطبيق المراسلة واتساب، لدى عشرات الألوف من المستخدمين.

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23:40 - بلاغات عن مشكلات تقنية في تطبيق "سناب شات"

23:35 - شركة غوغل: لا توجد أعطال في خدمة "جي ميل" في الوقت الحالي

23:25 - "فوربس": زوكربرغ يخسر حوالي 7 مليارات دولار جراء تعطل "فيسبوك"

23:12 - شركة "كنتيك" لخدمات الإنترنت: فيسبوك أجرت اليوم تغييرا في معلومات توجيه الشبكة

23:02 - مسؤول في واتس آب لقناة "أن بي سي" الأميركية: لا شيء يعمل في المبنى سوى البريد الإلكتروني.

23:00 - وسائل إعلام: موظفون في "فيسبوك" عاجزون عن دخول مكاتبهم

22:59 - "نيويورك تايمز": موظفو فيسبوك لا يمكنهم الدخول إلى مباني الشركة.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

22:55 - "فيسبوك": من غير المحتمل أن يكون العطل الذي أصاب منصاتها بفعل هجمات إلكترونية.

22:42 - سنودن يعلق على عطل منصات التواصل الاجتماعي ويقترح بديلا.

Facebook-owned Whatsapp being down is a reminder that you and your friends should probably be using a more private, non-profit alternative like @Signalapp anyway (or another open-source app of your choice).



It's just as free, and takes like 30 seconds to switch.#facebookdown — Edward Snowden (@Snowden) October 4, 2021

22:35 - بلاغات عن أعطال تقنية في تطبيقات "لينكد إن" و"تيليغرام" و"تيك توك" و"تيندر".

User reports indicate Gmail is having problems since 3:56 PM EDT. https://t.co/EsWw2oLYjH RT if you're also having problems #Gmaildown — Downdetector (@downdetector) October 4, 2021

22:30 - بلاغات عن أعطال تقنية في خدمة "جي ميل" للبريد الإلكتروني التابعة لغوغل.

22:27 - بلاغات عن عطل في تطبيق شركة "كوين بيز" للعملات المشفرة بالولايات المتحدة.

21:55 - البيت الأبيض: منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها.

21:38 - وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن صعوبات بإجراء الاتصالات الأرضية في الولايات المتحدة.

21:05 - البنتاغون يعلن أنه يدرس إمكان وجود تهديد أمني على خلفية ما يحدث مع وسائل التواصل الاجتماعي.

19:45 - انخفاض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولارا

19:40 - تراجع أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب".

19:15 - "فيسبوك" يصدر بيانا مقتضبا على "تويتر"

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

18:48 - تداول المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب فيسبوك على منتدى فرصنة.

17:25 موقع داون ديتكتور: بلاغات عن عطل في تطبيق شركة كوين بيز للعملات المشفرة في الولايات المتحدة

يتبع ..