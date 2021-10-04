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تغطية مباشرة.. لحظة بلحظة لانقطاع خدمات "فيسبوك" و"انستغرام" و"واتس اب" ومنصات أخرى

تغطية مباشرة.. لحظة بلحظة لانقطاع خدمات "فيسبوك" و"انستغرام" و"واتس اب" ومنصات أخرى

أخبار العالم

تغطية مباشرة.. لحظة بلحظة لانقطاع خدمات
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تعطلت تطبيقات تابعة لشركة فيسبوك، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة إنستغرام وتطبيق المراسلة واتساب، لدى عشرات الألوف من المستخدمين.

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عطل مفاجئ حول العالم في خدمات
عطل مفاجئ حول العالم في خدمات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" ومنصات أخرى

23:40 - بلاغات عن مشكلات تقنية في تطبيق "سناب شات"

23:35 - شركة غوغل: لا توجد أعطال في خدمة "جي ميل" في الوقت الحالي

23:25 - "فوربس": زوكربرغ يخسر حوالي 7 مليارات دولار جراء تعطل "فيسبوك"

23:12 - شركة "كنتيك" لخدمات الإنترنت: فيسبوك أجرت اليوم تغييرا في معلومات توجيه الشبكة

23:02 - مسؤول في واتس آب لقناة "أن بي سي" الأميركية: لا شيء يعمل في المبنى سوى البريد الإلكتروني.

23:00 - وسائل إعلام: موظفون في "فيسبوك" عاجزون عن دخول مكاتبهم

22:59 - "نيويورك تايمز": موظفو فيسبوك لا يمكنهم الدخول إلى مباني الشركة.

22:55 - "فيسبوك": من غير المحتمل أن يكون العطل الذي أصاب منصاتها بفعل هجمات إلكترونية.

22:42 - سنودن يعلق على عطل منصات التواصل الاجتماعي ويقترح بديلا.

22:35 - بلاغات عن أعطال تقنية في تطبيقات "لينكد إن" و"تيليغرام" و"تيك توك" و"تيندر".

22:30 - بلاغات عن أعطال تقنية في خدمة "جي ميل" للبريد الإلكتروني التابعة لغوغل.

22:27 - بلاغات عن عطل في تطبيق شركة "كوين بيز" للعملات المشفرة بالولايات المتحدة.

21:55 - البيت الأبيض: منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها.

21:38 - وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن صعوبات بإجراء الاتصالات الأرضية في الولايات المتحدة.

21:05 - البنتاغون يعلن أنه يدرس إمكان وجود تهديد أمني على خلفية ما يحدث مع وسائل التواصل الاجتماعي. 

19:45 - انخفاض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولارا

19:40 - تراجع أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب".

19:15 - "فيسبوك" يصدر بيانا مقتضبا على "تويتر"

18:48 -  تداول المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب فيسبوك على منتدى فرصنة.

17:25 موقع داون ديتكتور: بلاغات عن عطل في تطبيق شركة كوين بيز للعملات المشفرة في الولايات المتحدة

يتبع ..

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