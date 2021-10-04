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تغطية مباشرة.. لحظة بلحظة لانقطاع خدمات "فيسبوك" و"انستغرام" و"واتس اب" ومنصات أخرى

وسائل إعلام: موظفون في "فيسبوك" عاجزون عن دخول مكاتبهم

أخبار العالم

وسائل إعلام: موظفون في
Reuters Johanna Geron
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بعض موظفي "فيسبوك" عجزوا عن دخول مكاتبهم بسبب تعطل الأنظمة الأمنية الإلكترونية لفتح الأبواب.

وكتبت شيرا فرينكل، مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على"تويتر": "اتصلت بشخص يعمل في "فيسبوك"، تحدث عن موظفين عاجزين عن دخول المكاتب هذا الصباح لكي يبدأوا بتقييم أبعاد العطل لأن بطاقات دخولهم لم تعمل لفتح الأبواب".

وأفادت "نيويورك تايمز" نقلا عن موظفين في "فيسبوك" بأنهم لا يعتقدون أن العطل ناجم عن هجوم سيبراني، لأنه من غير المرجح أن يؤدي إلى تعطل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" في آن واحد.

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يذكر أن خدمة موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وتطبيق "واتساب" لتبادل الرسائل انقطعت يوم الاثنين عند عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم بسبب عطل فني.

المصدر: "نيويورك تايمز"

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