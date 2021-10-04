وسائل إعلام: موظفون في "فيسبوك" عاجزون عن دخول مكاتبهم

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بعض موظفي "فيسبوك" عجزوا عن دخول مكاتبهم بسبب تعطل الأنظمة الأمنية الإلكترونية لفتح الأبواب.

وكتبت شيرا فرينكل، مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على"تويتر": "اتصلت بشخص يعمل في "فيسبوك"، تحدث عن موظفين عاجزين عن دخول المكاتب هذا الصباح لكي يبدأوا بتقييم أبعاد العطل لأن بطاقات دخولهم لم تعمل لفتح الأبواب".

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

وأفادت "نيويورك تايمز" نقلا عن موظفين في "فيسبوك" بأنهم لا يعتقدون أن العطل ناجم عن هجوم سيبراني، لأنه من غير المرجح أن يؤدي إلى تعطل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" في آن واحد.

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يذكر أن خدمة موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وتطبيق "واتساب" لتبادل الرسائل انقطعت يوم الاثنين عند عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم بسبب عطل فني.

المصدر: "نيويورك تايمز"