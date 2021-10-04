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مسؤول التكنولوجيا في "فيسبوك": خدمات الموقع قد تستغرق بعض الوقت حتى تعمل بنسبة 100%

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مسؤول التكنولوجيا في
AFP JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images
فيسبوك
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قال مسؤول التكنولوجيا في شركة "فيسبوك" إن خدمات الموقع التي يتم استرجاعها تدريجيا على الإنترنت قد تستغرق بعض الوقت حتى تعمل بنسبة 100%.

وعادت منصتا "فيسبوك" و"إنستغرام" للعمل بشكل جزئي، وفق ما أكده مستخدمون من أنحاء مختلفة من العالم.

وكانت تطبيقات تابعة لشركة "فيسبوك" قد تعطلت لساعات، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة "إنستغرام" وتطبيق المراسلة "واتس آب"، لدى عشرات الألوف من المستخدمين.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد العطل، حيث انخفض سهم الشركة إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

المصدر: وكالات

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