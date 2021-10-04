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تعطل "واتس آب" مرة أخرى في مناطق مختلفة من العالم بعد عودته للعمل لفترة قصيرة

مستخدمون يبلغون عن أعطال في منصات "يوتيوب" و"زووم" و"نتفليكس" و"فايبر"

أخبار العالم

مستخدمون يبلغون عن أعطال في منصات
Reuters /FW1F/Sandra Maler
يوتيوب
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أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، يوم الاثنين، بمواجهتهم مشاكل في استخدام منصات "زووم" و"يوتيوب" و"نتفليكس" و"فايبر".

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وشهدت أهم مواقع التواصل الاجتماعي أعطالا منذ ساعات، ما أدى إلى تراجع قيمة أسهم شركات "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل" و"أمازون".

وأكدت شركة "فيسبوك" أنها تعمل على عودة خدمة المنصات بأسرع ما يمكن.

وفي سياق متصل، أفادت مجلة "فوربس" بأن مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربرغ خسر حوالي 7 مليارات دولار بسبب تراجع أسهم "فيسبوك" بنسبة 5% في أعقاب تعطل منصتها للتواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات

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