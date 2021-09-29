دول الاتحاد الأوروبي ترغب بإلغاء السفر دون تأشيرة لأوكرانيا ودول أخرى

قال موقع EUobserver، إن بعض دول الاتحاد الأوروبي ترغب في إثارة مسألة إلغاء السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، لعدد من البلدان بما في ذلك أوكرانيا.

ونقل الموقع، عن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي، إن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، قلقة من أن مواطني أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، وكذلك دول غرب البلقان، "يسيئون استخدام السفر بدون تأشيرة" - يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، ويحاولون أيضا بشكل غير معقول الحصول على حق اللجوء في أوروبا.

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ووفقا للموقع، 47٪ من جميع طلبات اللجوء التي قدمت في الاتحاد الأوروبي هذا العام، جاءت من مواطني دول لديها نظام بدون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT