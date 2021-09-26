انتخابات ألمانيا.. لاشيت يتعهد بتشكيل حكومة يقودها المحافظون

قال زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني أرمين لاشيت إنه سيفعل كل ما في وسعه لتشكيل حكومة يقودها المحافظون.

وخاطب مؤيديه قائلا: "لا يمكننا أن نكتفي بنتائج الانتخابات" بعد أن وضعت أول النتائج المتوقعة كتلته المحافظة وراء الديمقراطيين الاشتراكيين.

وأضاف: "سنفعل كل ما في وسعنا لبناء حكومة يقودها المحافظون لأن الألمان يحتاجون الآن إلى تحالف مستقبلي يعمل على تحديث بلادنا"، لافتا إلى أن "هذه المرة الأولى على الأرجح التي سيكون لدينا فيها حكومة مع ثلاثة شركاء".

وتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة من الصعب التنبوء بما ستتمخض عنه، حيث يشكل فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط تحديا كبيرا للمحافظين الذين يستعدون لفترة ما بعد المستشارة أنغيلا ميركل.

المصدر: "رويترز"