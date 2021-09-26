نتائج استطلاع الناخبين تشير إلى تعادل الأصوات بين "الديمقراطي الاشتراكي" وتحالف ميركل المحافظ
AP Michael Probst
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كشف استفتاء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع في ألمانيا حصول الديمقراطيين الاشتراكيين، وأنصار الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاشتراكي المسيحي على عدد متساو من الأصوات.
ووفقا للاستطلاع الذي نظمته قناة ARD التلفزيونية، حصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على 25% من أصوات الناخبين.
وحصل حزب "الخضر" على 15%، لتتوزع الأصوات بين الأحزاب الأخرى كالآتي: "البديل اليميني" (11%)، "الديمقراطيون الأحرار" (11%)، "اليسار" (5%).
المصدر: "إنترفاكس"
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