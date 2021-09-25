بريطانيا بصدد تخفيف قيود التأشيرة لمواجهة الحاجة لسائقي الشاحنات

تخطط بريطانيا لتخفيف شروط منح التأشيرات بصورة مؤقتة سعيا لجذب المزيد من سائقي الشاحنات الأجانب، وذلك بسبب نقص عدد السائقين الذي تسبب بشح إمدادات الوقود بالبلاد.

ومع امتداد صفوف السيارات المنتظرة أمام محطات الوقود وخصوصا في جنوب شرق إنجلترا، أكد مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الحكومة "تدرس تدابير مؤقتة لتجنب أي مشكلات فورية".

وأضاف أن "أي التدابير ستكون خاضعة لجدول زمني صارم"، مشيرا إلى "وجود مخزونات كافية من الوقود وأنه ليس هناك نقص في الكميات".

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وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الحكومة قد تصدر ما يصل إلى 5000 تأشيرة مؤقتة بموجب برنامج قصير الأمد، وسط نقص في عدد سائقي الشاحنات الثقيلة يقدر بنحو 100 ألف سائق.

وأدى نقص عدد سائقي صهاريج الوقود إلى تشكل طوابير كبيرة أمام المحطات في الأيام الأخيرة، في وقت تجاهل المواطنون دعوات الحكومة لهم بعدم التهافت على شراء البنزين بعد أن أغلقت بعض المحطات أبوابها بسبب نقص الإمدادات.

وعلاوة على تهديد إمدادات الوقود فإن النقص في عدد سائقي الشاحنات تسبب بعرقلة عمليات تسليم المواد الغذائية وسلع أخرى.

المصدر: "فرانس 24"