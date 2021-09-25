بالفيديو.. طوابير سيارات في لندن نتيجة نقص الوقود المفاجئ في المحطات

أظهر فيديو من لندن سائقين عالقين وسط ازدحام مروري السبت 25 سبتمبر مع ظهور طوابير طويلة للتزود بالوقود أمام محطات العاصمة البريطانية التي تعاني من نقص في الوقود.

وحذرت شركتا "بي.بي" و"إيسو" من أنهما اضطرتا إلى إغلاق بعض محطات الوقود في بريطانيا هذا الأسبوع لعدم وجود عدد كاف من سائقي الشاحنات لإيصال الوقود.

إذ هناك نقص يصل إلى 100 ألف شخص من السائقين المحترفين الذين ينقلون البنزين إلى المحطات.

والآن تبذل الشركات قصارى جهدها لتامين هذا العدد: فقد ارتفع متوسط ​​رواتب السائقين إلى مستوى أعضاء البرلمان، وأوعز رئيس الوزراء بوريس جونسون، بإصدار تأشيرات دخول طارئة لـ5 آلاف شخص.

ويرى السكان المحليون، أن المذنب في ذلك، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد. بسبب الأول، أصبح من الصعب الآن استقدام اليد العاملة من القارة، وبسبب الوباء، أصبح من الصعب على الأجانب الآخرين دخول البلاد.

المصدر: أ.ب.