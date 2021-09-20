رواندا.. السجن 25 عاما لمعارض صوروا عنه فيلما مرشحا لـ "أوسكار"

حكم القضاء الرواندي بالسجن 25 عاما بتهمة "الإرهاب" على بول روسيساباغينا الذي استند فيلم "فندق رواندا" إلى قصته، والذي أصبح من أشد منتقدي الرئيس بول كاغامي.

وكان الادعاء طالب بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لكن القاضية بياتريس موكامورينزي قالت إن العقوبة "يجب أن تخفض إلى 25 سنة" نظرا لأنها إدانته الأولى.

وأدين روسيساباغينا بتشكيل مجموعة متمردة متهمة بتنفيذ هجمات دامية في رواندا في 2018 و2019.

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ووصف مؤيدو بول روسيساباغينا محاكمته بأنها "سياسية".

وأعربت الولايات المتحدة، التي يتمتع روسيساباغينا بحق الإقامة فيها، عن قلقها إزاء الحكم الصادر.

يذكر أن الفيلم "فندق رواندا" يروي قصة مدير فندق منح المأوى لنحو ألف شخص أثناء أحداث الإبادة الجماعية في هذا البلد عام 1994. وتستند شخصية مدير الفندق ضمن الفيلم إلى بول روسيساباغينا بالذات. وتم ترشيح الفيلم لجائزة "أوسكار" عام 2005، ولعدد من الجوائز السينمائية الأخرى.

وعاش روسيساباغينا في المنفى خلال فترة طويلة، وكان قياديا لتحالف معارض له جناح عسكري، يسمى بـ "جبهة التحرير الوطنية".

المصدر: وكالات