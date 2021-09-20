فيديو جديد مصور من مسيرة لعملية القبض على آخر أسيرين فارين من "جلبوع"
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نشرت وسائل إعلام إسرائيلية شريط فيديو جديدا صورته طائرة مسيرة يوثق عملية مداهمة منزل في جنين والقبض على آخر أسيرين فلسطينيين من الفارين الستة من سجن جلبوع.
ويظهر الفيديو عملية تطويق المنزل الذي كان الأسيران، مناضل نفيعات وأيهم كممجي، يتواجدان داخله في جنين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية شاركت فيها قوات خاصة، وكانت طائرة مسيرة تحلق فوق المكان لرصد كل التحركات.
المصدر: تايمز الإسرائيلية
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