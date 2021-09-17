طهران: بانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي اكتملت أضلاع مربع القوة في الشرق

قال المتحدث باسم هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني، نظام الدين موسوي، إنه "بانضمام إيران إلى حلف شنغهاي اكتملت أضلاع مربع القوة في الشرق".

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وأضاف موسوي في مقابلة مع وكالة أبناء الطلبة الإيرانية، اليوم الجمعة: "نشهد إقامة نظام عالمي جديد حيث تعتبر رباعية القوة في الشرق من أهم اللاعبين الدوليين في هذه المنظومة العالمية الجديدة".

وأكد أن "روسيا و الصين و الهند القوى الثلاثة في منظمة شنغهاي تتمتع بمكانة اقتصادية و عسكرية مرموقة في العالم و انضمام إيران بالنظر لموقعها الاستراتيجي و مصادر الطاقة التي تمتلكها إلى جانب تأثيرها السياسي و المعنوي في العالم الإسلامي يعتبر أمرا هاما على المستوى الاستراتيجي".

وتابع موسوي: "هذه المنظمة وخلافا لنظيرها الغربي أي حلف "الناتو" لا تقتصر فقط على التعاون العسكري بل تمتد إلى مجالات مختلفة منها الاقتصاد و التجارة و الثقافة و الطاقة و مكافحة الإرهاب و تهريب السلع و المخدرات".

وأشار إلى أن "انضمام إيران إلى هذه المنظمة يعني التوصل إلى سوق حجمه 3 مليار نسمة و هذه فرصة كبيرة يجب أن نملك خارطة طريق لاستغلالها بأفضل طريقة".

وختم المتحدث باسم هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني قوله: "انضمام إيران إلى هذه المنظمة على الرغم من معارضة واشنطن يثبت أن عصر السياسات الأحادية انتهى و نشهد إقامة نظام عالمي جديد".

المصدر: RT