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وزير الخارجية الإيراني: شكرت لافروف لدعمه لانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون

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وزير الخارجية الإيراني: شكرت لافروف لدعمه لانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بتقنية الفيديو كونفرنس، 17 سبتمبر 2021
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أفاد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، بأنه تحدث، اليوم الجمعة، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وشكره لموقف موسكو إزاء انضمام طهران للمنظمة.

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وكتب عبد اللهيان في صفتحه على "توتير": "على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، تحدثت مع السيد لافروف، وزير الخارجية الروسي، شكرت دعم الرئيس بوتين وسعادته لانضمام إيران إلى المنظمة بصورة دائمة".

وأضاف: "وتوصلنا أيضا إلى اتفاق بخصوص البيان الصادر بشأن الوضع الأفغاني".

المصدر: تويتر

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