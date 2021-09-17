وزير الخارجية الإيراني: شكرت لافروف لدعمه لانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون

أفاد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، بأنه تحدث، اليوم الجمعة، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وشكره لموقف موسكو إزاء انضمام طهران للمنظمة.

إقرأ المزيد

وكتب عبد اللهيان في صفتحه على "توتير": "على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، تحدثت مع السيد لافروف، وزير الخارجية الروسي، شكرت دعم الرئيس بوتين وسعادته لانضمام إيران إلى المنظمة بصورة دائمة".

در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای، با آقای لاورف وزیر خارجه روسیه گفتگو و از حمایت آقای پوتین و ایشان برای عضویت دائم ج.ا.ایران نزد سازمان همکاری شانگهای تشکر و در مورد بیانیه صادره پیرامون وضعیت افغانستان توافق کردیم. pic.twitter.com/NuJJZT8KRp — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) September 17, 2021

وأضاف: "وتوصلنا أيضا إلى اتفاق بخصوص البيان الصادر بشأن الوضع الأفغاني".

المصدر: تويتر