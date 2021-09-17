بوتين: ندعم انضمام إيران لـ"شنغهاي للتعاون" ومنح مصر والسعودية وقطر صفة "شريك في الحوار"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ترحب بإطلاق الإجراءات الخاصة بانضمام إيران إلى "منظمة شنغهاي للتعاون".

وقال بوتين أثناء مشاركته اليوم الجمعة افتراضيا في قمة المنظمة أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتعاون "شنغهاي للتعاون" مع الدول التي تسعى إلى حوار منفتح وشامل معها.

وتابع: "في هذا الصدد، تدعم روسيا القرار المطروح للمصادقة أمام زعماء دول "منظمة شنغهاي للتعاون" بشأن إطلاق عملية منح جمهورية إيران الإسلامية العضوية في المنظمة. أيدنا دائما مشاركة إيران بصورة كاملة في عمل منظمتنا، نظرا لأهمية دور هذه الدولة في منطقة أوراسيا وتعاونها على مدى طويل مع المنظمة بشكل مثمر".

وأعرب بوتين عن قناعة موسكو بأن انضمام إيران إلى المنظمة سيسهم في تعزيز سمعة "شنغهاي للتعاون" على الصعيد الدولي.

وشدد الرئيس الروسي من جانب آخر على أن موسكو ترحب بمنح مصر وقطر والسعودية صفة "شريك في الحوار" ضمن المنظمة، قائلا إن موسكو تدعم إشراك هذه الدول في أنشطة المنظمة في مختلف المجالات.

المصدر: "نوفوستي"