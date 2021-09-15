وزير خارجية أرمينيا يتخلّف عن قمة "الأمن الجماعي" إثر تعطل طائرته

تخلّف وزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزويان عن حضور قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" في دوشنبه اليوم الأربعاء، إثر تعطل طائرته.

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وكان من المقرر أن يشارك الوزير الأرمني في العاصمة الطاجيكية في اجتماعات مجلسي وزراء الخارجية والدفاع، ولجنة أمناء مجالس الأمن لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان.

وتقرر أن يتوجه ميرزويان إلى دوشنبه غدا الخميس ليجري لقاءات ثنائية عدة في إطار القمة.

المصدر: "سبوتنيك"