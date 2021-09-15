ليبرمان: من غير الممكن التوصل إلى تسوية مع أبو مازن

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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وفي حديث مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم الأربعاء كرر ليبرمان موقفه السياسي المعادي للرئيس الفلسطيني قائلا: "التعاون مع السلطة الفلسطينية مصلحة مشتركة، لكن من غير الممكن التوصل إلى تسوية سياسية مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي اللقاء مع الرئيس الفلسطيني رغم لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس معه. وسبق لمكتب بينيت أن أشار إلى عدم وجود "مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية".

ولدى تطرقه إلى "قضية قطاع غزة" اعتبر ليبرمان أنها تحتاج إلى "معالجة شاملة وحل معقد مصاغ باتفاق وطني واسع". واستدرك "لكن هذا لن يحدث في العام المقبل، وربما ليس في العام الذي يليه"، دون الخوض في تفاصيل. وأضاف: "ليس لدينا مصلحة في التصعيد، لكن من المستحيل قبول صيغة الحكومة السابقة: الهدوء مهما كان الثمن".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد لوحت في الأسابيع الأخيرة، بتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة.

المصدر: "معا"