وزيرة الداخلية الإسرائيلية: محمود عباس ليس شريكا وبينيت لا ينوي الاجتماع معه
صرحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد اليوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت "لن يجتمع ولا ينوي الاجتماع" مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقالت شاكيد في المؤتمر السنوي لمكافحة الإرهاب الذي ينظمه معهد سياسات مكافحة الإرهاب بجامعة رايشمان إن "عباس يحول الأموال إلى الإرهابيين وهو ليس شريكا".
ونهاية الشهر الماضي نقلت وسائل إعلام عن مصدر مقرب من نفتالي بينيت قوله إنه "لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين ولن تكون".
وفي وقت سابق هددت شاكيد، وهي عضو في حزب "يمينا"، أن حزبها سينسحب من التحالف الحاكم إذا بدأ يائير لابيد بعد توليه منصب رئيس للوزراء، بدفع فكرة إقامة "دولة منفصلة" للفلسطينيين.
المصدر: "جيروزاليم بويت"
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