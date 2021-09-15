الكرملين: بوتين تلقى دعوة للمشاركة في قمة مكافحة كورونا في الولايات المتحدة

أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بتلقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الدعوة للمشاركة في قمة مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

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وردا على سؤال صحفي فيما إذا تلقت روسيا دعوة للمشاركة في هذه القمة أجاب بيسكوف: "نعم، تلقينا الدعوة عبر الإنترنت للمشاركة في هذه القمة. وندرسها حاليا".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية سابقا بأن القمة العالمية لمكافحة جائحة كورونا تحت رئاسة الولايات المتحدة ستعقد في 22 سبتمبر الجاري، مضيفة أن الاجتماع على المستوى العالي بعنوان "القمة العالمية حول كوفيد-19: إنهاء الجائحة واستئناف الأفضل" سيجري في إطار الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي