موقع Axios: واشنطن ستدعو موسكو وبكين إلى قمة مكافحة الوباء

قال موقع Axios، نقلا عن مصدر مطلع يوم أمس، إن واشنطن تعتزم دعوة روسيا والصين لحضور قمة الوباء الدولية، التي من المتوقع انعقادها في الأسبوع المقبل.

في وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه من المقرر عقد القمة المذكورة في 22 سبتمبر على شكل مؤتمر عبر الفيديو.

ولم يرد البيت الأبيض بعد، على طلب مراسل "تاس"، لتأكيد هذه المعلومات، وتحديد عدد الدول التي ستشارك في الاجتماع.

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من جانبها أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأسبوع الماضي، بأن الحكومة الأمريكية تعتزم استضافة قمة دولية لمكافحة الوباء ولبحث قضايا عمليات التطعيم العالمية ضد كوفيد، وذلك في إطار الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع قبل الأخير من سبتمبر.

وتأمل الولايات المتحدة، خلال ذلك، بمناقشة مع الدول الأخرى كيفية تحسين تنسيق مكافحة فيروس كورونا في العالم في عدد من الاتجاهات.

وأشارت صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن واشنطن تخطط في هذا الاجتماع للتطرق إلى قضايا توسيع توريد اللقاحات ضد كوفيد-19، إلى البلدان النامية، وبحث سبل تحسين إنتاج هذه اللقاحات، وإمكانية إقامة تعاون دولي في البحث والتطوير في مجال هذا المرض.

المصدر: تاس