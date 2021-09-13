السلطات الفنزويلية تعلن عن وقوع هجوم جديد ضد شبكة الكهرباء في البلاد

أفادت وكالة "EFE" الفنزويلية بأن شبكة الكهرباء في فنزويلا تعرضت لهجوم جديد، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة كاراكاس وعدد من المدن الأخرى.

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وقال وزير الطاقة الكهربائية الفنزويلي، نيستور ريفيرول، لقناة "VTV" عبر الهاتف: "نريد أن نبلغ عن وقوع هجوم إرهابي جديد على شبكة الكهرباء الوطنية، وذلك في إطار خطة التخريب". وأضاف أن الهجوم ألحق ضررا بمحطة الكهرباء الواقعة في منطقة لاماس بولاية أراغوا شمال البلاد.

وتابع أن الهجوم أسفر عن اشتعال النار داخل المحطة، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالرغم من الإطفاء السريع للحريق". وأكد أن أعمال استئناف التيار الكهربائي تتم حاليا في أراضي ولايات سوليا وميريدا وتاتشيرا ونويفا إيسبارتا وفالكون. ولم يقدم الوزير أي معلومات حول المسؤولين المحتملين لأعمال التخريب.

من جهتها قالت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيس، السبت الماضي، إن السلطات ستقدم في المستقبل القريب أدلة على "أعمال تخريبية في شبكة الكهرباء" التي تم تسجيلها عام 2019. وأدت تلك الأحداث إلى انقطاع طويل في التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي