موسكو تدعو للإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى الإفراج عن أصول حكومة أفغانستان المجمدة في البنوك الأجنبية.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس، إن روسيا تأمل في أن تمثل أجهزة السلطة الجديدة في أفغانستان جميع الأفغان.

وأضاف: "في الوقت الحالي يجري هناك تشكيل أجهزة السلطة الجديدة. كنا ولا نزال نأمل بأن تكون شاملة وتمثل مصالح الشعب الأفغاني بأسره، وجميع المكونات الإثنية والسياسية"، مؤكدا أن هذا ما سيضمن تحقيق السلام في البلاد.

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وأشار إلى أن "أفغانستان باتت على حافة الانهيار المالي والاقتصادي... والمزيد من الانهيار للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لن يؤدي إلى أي شيء إيجابي، بل بالعكس سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتعقيد الوضع في مجال الهجرة في المنطقة والعالم بأسره".

وتابع: "نأمل بالإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة".

وأكد نيبينزيا أن ما حدث في أفغانستان "يدل على أن المجتمع الأفغاني لن يقبل بالإدارة من الخارج، ولا يمكن إلا للأفغان أنفسهم أن يقرروا مصير بلادهم... يجب اتخاذ القرارات على أساس شامل مع مراعاة مصالح كافة فئات المجتمع، وضمان حقوق النساء والالتزام بحقوق الإنسان الأساسية".

المصدر: تاس