الأمم المتحدة تدعو "طالبان" لقطع أي صلة لها مع التنظيمات الإرهابية
Reuters
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أكد وزير الخارجية الإيرلندي الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي سايمون كوفني، أن على حركة "طالبان" قطع أي صلة لها بالتنظيمات الإرهابية شرطا لرفع العقوبات عن الحركة.
وقال كوفني خلال جلسة لمجلس الأمن الخميس: "على طالبان قطع علاقاتها مع سائر التنظيمات الإرهابية، وإلا فإنها ستواصل الخضوع للعقوبات والعزلة".
المصدر: وكالات
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