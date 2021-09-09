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الأمم المتحدة تدعو "طالبان" لقطع أي صلة لها مع التنظيمات الإرهابية

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو
Reuters
وزير الخارجية الإرلندي، سايمون كوفني.
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أكد وزير الخارجية الإيرلندي الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي سايمون كوفني، أن على حركة "طالبان" قطع أي صلة لها بالتنظيمات الإرهابية شرطا لرفع العقوبات عن الحركة.

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وقال كوفني خلال جلسة لمجلس الأمن الخميس: "على طالبان قطع علاقاتها مع سائر التنظيمات الإرهابية، وإلا فإنها ستواصل الخضوع للعقوبات والعزلة".

المصدر: وكالات

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