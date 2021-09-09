واشنطن تعلن عن "خطوة إيجابية أولى" في التعاون مع "طالبان"

أعلن البيت الأبيض أن رحلة جوية تقل مواطنين أمريكيين من أفغانستان هبطت اليوم الخميس بسلام في قطر، مشيرا إلى تعاون "مهني" من قبل "طالبان" في هذه الجهود.

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وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إيميلي هورن، إن رحلة للطيران العارض تقل مواطنين أمريكيين وغيرهم من أصحاب الإقامة الدائمة هبطت بسلام في قطر قادمة من أفغانستان.

وأضافت هورن: "تعاونت طالبان في تسهيل نقل مواطنين أمريكيين وحاملين للإقامة الدائمة القانونية عبر رحلات عارضة... إنهم أبدوا مرونة وكانوا مهنيين واحترافيين في اتصالاتنا معهم في إطار هذه الجهود. هذه خطوة إيجابية أولى".

وأكدت "طالبان" سعيها لعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة التي طالبت الحركة بتسيير رحلات عارضة لمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان.

المصدر: "رويترز" + وكالات