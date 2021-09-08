مسؤولة أممية: حالة من الرعب بين النساء في أنحاء أفغانستان

صرحت نائبة رئيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، أليسون دافيديان، بأن الغموض في موقف حركة "طالبان" بشأن حقوق النساء تسبب بحالة من الرعب بينهن في البلاد.

وقالت دافيديان إن بعض النساء تعرضن لمنع الخروج من المنزل من دون محرم، وفي بعض الولايات الأفغانية تم منع النساء من العمل، واستهدفت مراكز مختصة بحماية النساء من العنف.

وقالت دافيديان للصحفيين، متحدثة من كابل، إن "الغموض في موقف "طالبان" بشأن حقوق النساء تسبب برعب هائل. وهذا الرعب يمكن الشعور به في كافة أنحاء البلاد"، مشيرة إلى أن الذكريات عن حكم "طالبان" في التسعينات لا تزال قوية، وتشعر النساء بالخوف.

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وتعليقا على عدم وجود نساء في حكومة "طالبان" الجديدة، قالت المسؤولة الأممية إنه "بهذا الإعلان يوم أمس أضاعت "طالبان" فرصة مهمة لتظهر للعالم أنها ملتزمة بالفعل ببناء مجتمع شامل ومزدهر".

وكانت حركة "طالبان" قد أعلنت في أعقاب استيلائها على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي، أنها ستلتزم بحقوق المرأة "في إطار الشريعة الإسلامية"، دون أن توضح موقفها.

المصدر: "رويترز"