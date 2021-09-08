"ليست حاجة ضرورية".. "طالبان" تؤكد منعها النساء من ممارسة الرياضة

أكدت حركة "طالبان" التي عادت إلى سدة الحكم في أفغانستان، أنها فرضت قيودا صارمة على ممارسة النساء للرياضة في البلاد.

ونقلت قناة SBS الأسترالية اليوم الأربعاء عن عضو اللجنة الثقافية لـ"طالبان"، أحمد الله واثق، توضيحه في مقابلة حصرية إن هذه القيود تمنع النساء من ممارسة الرياضة التي يمكن فيها "كشف أجسادهن"، مشيرا إلى أن الرياضة "لا تعد شيئا مهما" بالنسبة للمرأة.

وقال ردا على سؤال عما إذا كانت السلطات الأفغانية الجديدة ستسمح للنساء بممارسة رياض الكريكيت: "لا أعتقد أنه سيسمح للنساء بأن يلعبن الكريكيت، لأن ذلك ليس من الضروري بالنسبة للنساء. في الكريكيت، قد يواجهن وضعا لن تكون فيه وجوههن وأجسادهن مغطاة، ولا يسمح الإسلام برؤية المرأة في مثل هذا الوضع".

وأعرب واثق عن مخاوف "طالبان" من تداول وسائل إعلام لقطات تظهر أفغانيات خلال ممارستهن الكريكيت، قائلا: "الإسلام والإمارة الإسلامية لا يسمحان للنساء بممارسة الكريكيت أو أي أنواع أخرى من الرياضة، حيث يمكن كشف أجسادهن".

وشدد المسؤول على أن "طالبان" لن تتراجع عن موقفها بهذا الشأن، قائلا إن "الإسلام يسمح للنساء بالخروج من منازلهن وفق الاحتياجات، مثل ممارسة التجارة، لكن الرياضة لا تعد حاجة ضرورية".

وسبق أن تعهدت "طالبان" (المدرجة على قائمة الإرهاب في العديد من الدول، ومنها روسيا) لدى عودتها إلى الحكم في أفغانستان بـ"احترام حقوق النساء ضمن الشريعة الإسلامية"، ما استدعى المخاوف البالغة لدى المجتمع الدولي إزاء هذه المسألة.

المصدر: SBS