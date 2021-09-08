طالبان تقمع احتجاجا جديدا لنساء في كابل .. فيديو

خرجت في العاصمة الأفغانية كابل مظاهرة جديدة نظمها عدد من النساء للمطالبة بحقوقهن بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقام عناصر تابعين لحركة طالبان بتفريق المظاهرة الاحتجاجية باستخدام العصي.

تأتي هذه التظاهرة بعد ساعات من إعلان "زعيم إمارة أفغانستان الإسلامية"

هبة الله أخندزاده أن "الإمارة الإسلامية" ستتخذ "خطوات جادة ومؤثرة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، وحقوق الأطياف المحرومة"، وذلك في بيان شامل أصدرته صباح اليوم الأربعاء.

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان الاثنين الماضي، أن الحركة ستسمح بتنظيم مظاهرات واحتجاجات في أفغانستان.

وقمع عناصر حركة "طالبان" تظاهرة نسائية السبت أمام قصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية كابل، اصيبت خلالها إمرأة بجروح.

وخرجت نساء أفغانيات في مظاهرات ضد "طالبان" في مناطق متفرقة من أفغانستان للمطالبة بحقوقهم، والمشاركة في الحكومة.

المصدر: RT