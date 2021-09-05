الهند تسجل نحو 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الهند تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك مجموع عدد الإصابات في البلاد إلى 32.9 مليون إصابة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد: "تم تسجيل 42766 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 32.9 مليون إصابة".

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وأظهرت بيانات من الوزارة ارتفاع مجموع عدد الوفيات في الهند إلى 440533 بعد تسجيل 308 حالات وفاة جديدة.

وكانت الهند قد سجلت أعلى معدل للإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال شهرين بلغ 47092 إصابة يوم الخميس الماضي.

وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث عدد إصابات كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الوفيات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

المصدر: رويترز