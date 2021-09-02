الولايات المتحدة استخدمت قاعدة "النسر" السرية في أفغانستان لإجلاء قواتها

كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن الولايات المتحدة استخدمت قاعدة "النسر" السرية التي توجد خارج كابل لإجلاء مئات الجنود الأمريكيين ونحو ألف عنصر من القوات الأفغانية الخاصة وعائلاتهم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأمريكية أن المسؤولين الأمريكيين أصدروا تعليمات بهدوء للمواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر، بما في ذلك القوات الخاصة الأفغانية (الكوماندوز)، بالتوجه إلى قاعدة سرية لوكالة المخابرات المركزية خارج كابل لتأمين ممر آمن إلى الولايات المتحدة، وسط مخاطر متزايدة من هجوم إرهابي على مطار العاصمة الرئيسي.

وبحسب المصادر ذاتها أسفرت العملية السرية، التي جرت على مدى عدة أسابيع في أغسطس الماضي، عن إجلاء ناجح لمئات من المواطنين الأمريكيين والأفغان، بمن فيهم أفراد من نخبة القوات الخاصة الأفغانية وأسرهم.

وأكد مسؤول أمريكي مشاركة وكالة المخابرات المركزية في عملية الإخلاء، مشيرا إلى أن الوكالة "عملت عن كثب مع وكالات أخرى لتسهيل الوصول إلى المطار، بطرق مختلفة، للمواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر".

وتم نقل بعض الذين جرى إجلاؤهم عن طريق الجو من المجمع السري، المعروف باسم "قاعدة النسر"، إلى المطار من أجل تجنب الحشود والتهديد الإرهابي في البوابات.

المصدر: بوليتيكو