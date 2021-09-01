طريقة انسحاب واشنطن من أفغانستان تثير انتقاد أقرب حليف لها في الشرق الأوسط

ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان كان صحيحا لكن تطبيقه جاء بطريقة خاطئة.

ورجح لابيد، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأربعاء، أنه كان من الممكن تنظيم عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بصورة أفضل، قائلا: "كان ذلك على الأرجح قرارا صحيحا لم يتم تطبيقه بطريقة صحيحة".

ودعا لابيد بهذا الخصوص الجميع للاستماع إلى الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن ضرورة هذه الخطوة.

وردا على سؤال عن مدى تأثير انسحاب قوات حلف الناتو من أفغانستان على الأوضاع في المنطقة، قال لابيد: "أعتقد أننا لم ندرك بعض كل عواقب هذه الخطوة، هذا التراجع، وأعتقد أن علينا الانتظار قليلا قبل أن نقفز إلى الاستنتاجات".

ويأتي ذلك بعد يوم من انسحاب آخر القوات الأمريكية من مطار كابل واستكمال حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان سيطرتها عليه.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"