كاميرا RT ترصد الوضع في مطار كابل بعد انتهاء انسحاب الأمريكيين

وصل فريق RT إلى مطار حامد كرزاي الدولي بعد يوم من إتمام انسحاب القوات الأمريكية منه واستكمال حركة "طالبان" سيطرتها عليه.

ورصدت عدسة RT الظروف في المطار، بما في ذلك عناصر لـ"طالبان" داخله والعديد من مروحيات أتلفتها القوات الأمريكية لمنع وقوعها في أيدي الحركة.

وأكدت مصادر في مطار كابل لموفد RT Arabic خالد الجبوري احتمال استئناف رحلات الطيران القطرية غدا.

المصدر: RT