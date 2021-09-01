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الداخلية الفرنسية تدعو لتشديد الإجراءات الأمنية في محيط الكنس اليهودية

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الداخلية الفرنسية تدعو لتشديد الإجراءات الأمنية في محيط الكنس اليهودية
Reuters GFM/SAA/
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان
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طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان المسؤولين المعنيين بضمان نشر "أكبر عدد من رجال الشرطة" في محيط الكنس اليهودية على خلفية "تفاقم التهديد الإرهابي" في البلاد.

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وتأتي مطالبات دارمانان تزامنا مع بداية شهر تشري في التقويم اليهودي، الذي تتخلله مناسبات يهودية كبرى.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن دارمانان أوصى أيضا بالحد من عدد الممرات التي تؤدي إلى الكنس، وإجراء "فحوصات بصرية" خلال تدفق المشاركين في الفعاليات الدينية، وحظر حركة المرور والوقوف في أماكن قريبة من الكنس إذا لزم الأمر، فضلا عن التأكد من "حضور ثابت لدوريات الشرطة" خلال ساعات الاحتفال.

المصدر: "لوفيغارو"

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