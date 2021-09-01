فرنسا.. مثول جان ماري لوبان أمام المحكمة بعد تصريحات عن مطرب يهودي

مثل جان ماري لوبان مؤسس أكبر حزب يميني قومي في فرنسا أمام القضاء عبر محاميه يوم الأربعاء بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية، بعد إدلائه بتصريحات استهدفت مغنيا يهوديا.

وتتعلق المحاكمة بتسجيل فيديو نشر في 2014 على الموقع الإلكتروني لحزب "الجبهة الوطنية"، انتقد فيه لوبان الفنانين الذين استنكروا مواقفه المتطرفة.

وفي الفيديو المذكور، يرد لوبان على سؤال عن المغني والممثل الفرنسي باتريك برويل، بالإشارة إلى أصوله اليهودية مع عبارة تستحضر الهولوكوست، حيث قال: "لست متفاجئا (...) في المرة المقبلة سنشكل مجموعة فرن كاملة!".

وأثار هذا التهكم سخط قادة حزبه بمن فيهم ابنته مارين لوبان التي رأت في هذه التصريحات "خطأ سياسيا".

وقال لوبان إن التعليقات لا تحمل أي دلالات معادية للسامية "إلا في نظر أعدائي السياسيين أو الحمقى".

وجادل فريق دفاعه في المحكمة بأن موكلهم كان يتحدث بمعنى مجازي، لكن المدعين العامين قالوا إن عباراته واضحة لا لبس فيها.

وقال القضاة إنهم سيصدرون حكمهم في 29 أكتوبر بعد جلسة الاستماع التي استغرقت يوما كاملا ووجهت فيها إلى لوبان اتهامات بالتحريض على الكراهية المعادية للسامية.

وأدين لوبان (93 عاما) مرات عدة من قبل بتهم إلقاء خطابات تنم عن الكراهية تحولت في نهاية المطاف إلى عبء على ابنته مارين التي طردته من قيادة حزب "الجبهة الوطنية" في 2015 في محاولة لتحسين صورتها.

المصدر: "أ ف ب"