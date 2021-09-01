البيت الأبيض: نعمل على استقبال 50 ألف لاجئ أفغاني في قواعد عسكرية
Reuters المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على إتاحة طاقة استيعابية لاستقبال ما يصل إلى 50 ألف لاجئ أفغاني في القواعد العسكرية الأمريكية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "هناك طاقة استيعابية ونحن نعمل من أجل تحقيق طاقة استيعابية في قواعدنا العسكرية تتيح استيعاب ما يصل إلى 50 ألف شخص".
وأوضحت أن ذلك يعني استضافة اللاجئين وليس "إعادة توطينهم"، وأشارت إلى أن تلك المنشآت لن تستضيف اللاجئين بشكل دائم، لكنها ستقدم الرعاية الطبية والمساعدة لهم، وستكون "حلقة وصل بين اللاجئين ومنظمات تعكف على إعادة توطينهم".
المصدر: "رويترز"
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