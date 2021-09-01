 
مباشر

تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ مطلع مايو

أخبار العالم

تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ مطلع مايو
Reuters SERTAC KAYAR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6yz

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيلها أكبر حصيلة يومية للوفايات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد منذ 6 مايو الماضي.

وأشارت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، إلى أنها سجلت 23946 إصابة بفيروس كورونا و290 وفاة.

إقرأ المزيد
تركيا تسجل 244 وفاة جديدة بكورونا
تركيا تسجل 244 وفاة جديدة بكورونا

يذكر أن تركيا سجلت مؤشرا قياسيا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في 16 أبريل الماضي، حيث بلغ 63082 حالة.

وبدأت معدلات الإصابات الجديدة بالانخفاض منذ ذلك الحين، واستقرت في النصف الأول من شهر يوليو عند مستوى 5-7 آلاف إصابة جديدة يوميا.

ولكن في النصف الثاني من يوليو الماضي عاودت معدلات الإصابات بكورونا في تركيا الارتفاع.

 

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا